شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر: نقدم احتجاجاً للكاف اليوم لتغيير موعد مباراة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر، أن اتحاد الكرة سيتقدم باحتجاج رسمى للاتحاد الأفريقى لكلارة القدم "كاف" اليوم بسبب موعد مباراة الفراعنة مع منتخب غينيا.

وقال غرابة، فى تصريحات تليفزيونية، "خاطبنا الكاف مرتين بعد معسكر مارس الماضي لمعرفة موعد ومكان إقامة مباراة غينيا، ولكن لم يتم الرد، وأرسلنا خطاباً لمنتخب غينيا وفوجئنا بالرد أمس بأن المباراة يوم 14 ولديهم مباراة ودية يوم 17 مع البرازيل".

وأضاف غرابة، "أهنئ الأهلي بالفوز على الترجي فهو ممثل مصر فى أفريقيا وله كل الدعم، نهائي دوري الأبطال يوم 11 أو 12 يونيو، سواء كان طرف النهائي الوداد أو صن داونز سيعاني اللاعبون من الإجهاد بسبب السفر للمغرب أو جنوب أفريقيا"

وتابع مدير منتخب مصر، "ندرس الأمر منذ فترة ولدينا عروض لمباريات ودية لم نستقر على موعدها بسبب عدم وضوح الرؤية حول مباراة غينيا".

وتابع، "اليوم سنقدم احتجاج رسمى للكاف على موعد مباراة غينيا وخلال يومين أو ثلاثة أيام سيصل الرد".