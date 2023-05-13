شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال" سلة الأهلي يلتقى الاتحاد فى ثالث مباريات نهائي دوري السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكون الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي على موعد مع مواجهة مهمة مساء اليوم السبت، عندما يلتقى مع فريق الاتحاد السكندري فى ثالث مباريات نهائي دوري السوبر للمحترفين.

وتنطلق المباراة فى السابعة مساء اليوم، وتقام على صالة الشباب والرياضة، وتمثل أهمية كبرى للجهاز الفني واللاعبين. ويسعى أوجستي بوش المدير الفني لقيادة اللاعبين لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز، ومواصلة المنافسة على لقب البطولة.

وحقق فريق رجال سلة الاهلي الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 69-62، ثم خسر المباراة الثانية بنتيجة 80-62.