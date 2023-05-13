جهاز الأهلى يراقب مباراة الوداد وصن داونز الليلة فى دورى أبطال أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - يراقب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مباراة الوداد المغربى وصن دوانز بطل جنوب أفريقيا الليلة بدوري أبطال أفريقيا للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريقين فى ظل اقتراب صعود المارد الأحمر للمباراة النهائية وملاقاة الفائز من بينهم.

وعاد المارد الأحمر بانتصار ثمين خارج الديار، وضعه على أعتاب نهائي دوري الأبطال للعام الرابع على التوالي والـ16 في تاريخه، بفضل ثنائية الجنوب أفريقي بيرسي تاو، وهدف محمود عبدالمنعم كهربا.

ويلتقي الأهلى والترجى على استاد القاهرة الدولي فى العاشرة مساء الجمعة المقبل، ويمتلك المارد الأحمر خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية، منها الفوز أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين.

ويستضيف فريق الوداد المغربى نظيره صن داونز الجنوب أفريقي فى مواجهة نارية فى العاشرة مساء اليوم، السبت، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة موسم 2022-2023.

ويستهدف الوداد بقيادة مدربه الجديد البلجيكي سفين فاندنبروك الذي تولي المهمة خلفا للإسباني خوان كارلوس جاريدو، استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الليلة لتحقيق فوزا مريحا على صن داونز، تساعده في حسم التأهل قبل موقعة الحساب بإياب البطولة والمقرر إقامتها السبت المقبل في جنوب أفريقيا.

كان الوداد المغربي، قد أعلن إقالة جاريدو، من تدريب الفريق، بعد التعادل مع الجيش الملكي، في بطولة الدوري، ليخلفه البلجيكي سفين فاندنبروك.

ويخطط الوداد المغربى للحفاظ على لقبه بطلا لدوري أبطال افريقيا للمرة الثانية تواليا، حيث إنه صاحب لقب النسخة الماضية على حساب الأهلي بهدفين مقابل هدف، بينما يسعى الفريق الجنوب إفريقي إلى التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2016 الماضي.

وتأهل الوداد إلى دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز بصعوبة على سيمبا التنزاني بركلات الترجيح في دور ربع النهائي، فيما حجز ماميلودي صن داونز مقعدًا، بفوزه الكاسح على شباب بلوزداد الجزائري.

وينتظر أن يتأهل الفائز من قمة الوداد وصن داونز إلى المباراة النهائية، لمواجهة الفائز بين الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي.

وتأهل فريق الوداد البيضاوي إلى نصف نهائي البطولة بشق الأنفس، بعدما تعرض الخسارة في مباراة الذهاب أمام سيمبا التنزاني بهدف دون رد، ثم حقق الفوز في مباراة الإياب بنفس النتيجة، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح التي تفوق فيه الفريق المغربي 4-3.

بينما صعد فريق صن داونز الجنوب إفريقي بعدما نجح في الفوز على شباب بلوزداد الجزائري ذهابا وإياب بنتيجتى 4-1 و2-1، ليواصل رحلته وعروضه الكبيرة في البطولة.

وتعد هذه المرة التاسعة، التي يتمكن فيها الفريق المغربي من التأهل إلى الدور النصف نهائي من البطولة بعد أن تَأهل من قبل ثماني مرات كاملة، من أصل 14 مشاركة في البطولة بأكملها، وحَسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية خمس مرات، حَصد اللقب ثلاث مرات، وتُوج بلقب الوصيف مرتين.

في حين، شَارك الفريق الجنوب إفريقي في البطولة 14 مرة من قبل، وتعد هذه النسخة هي النسخة الـ 15، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى المربع الذهبي إلا في ثلاث مرات فقط أعوام 2001، و 2016، و 2019، وصعد إلى النهائي مرتين، تُوج باللقب مرة واحدة على حساب الزمالك.

والتقي الوداد وصن داونز في 10 لقاءات سابقة بدوري أبطال أفريقيا، وتمكن الفريق المغربي من تحقيق الفوز في أربع مباريات، وتَعرض للخسارة في ثلاث مباريات، وتَعادل في ثلاثة آخرين، وسَجل الثنائي 13 هدفًا، كان النصيب الأكبر لمصلحة وداد الأمة برصيد سبعة أهداف.وتفوق فريق صن داونز في آخر مواجهة له مع الوداد البيضاوي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، عام 2020 بهدف دون رد