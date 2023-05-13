شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 8 لاعبين عن الزمالك أمام الإسماعيلى الليلة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر
وشهدت قائمة الزمالك لمباراة الإسماعيلى استبعاد محمد عواد ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة لأسباب فنية، بينما يغيب حمزة المثلوثي ونبيل عماد "دونجا" للإيقاف، وعمرو السيسي وعمر جابر للإصابة.
وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلى كالتالى:
حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم.
خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - مصطفى الزناري - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".
خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.
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