شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 8 لاعبين عن الزمالك أمام الإسماعيلى الليلة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريقا الزمالك والإسماعيلي مواجهة قوية فى السابعة مساء اليوم، السبت، ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين بمسابقة الدورى، في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بينهما لرغبة كل منهما فى حصد الثلاث نقاط.

ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز للتقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، خصوصاً أنه يحتل المركز الرابع برصيد 46 نقطة، وبات موقفه مهدداً بعدم المشاركة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل، بينما يسعى الدراويش للفوز للهروب من الهبوط، حيث يقبع فى المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة، وما زال فى مناطق الخطورة التى تصارع على النجاة من شبح الهبوط إلى القسم الثانى.

وشهدت قائمة الزمالك لمباراة الإسماعيلى استبعاد محمد عواد ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة لأسباب فنية، بينما يغيب حمزة المثلوثي ونبيل عماد "دونجا" للإيقاف، وعمرو السيسي وعمر جابر للإصابة.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - مصطفى الزناري - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.