شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة وعبد الرحمن مجدى على رأس 10 غائبين عن الإسماعيلى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الزمالك ضيفاً على الإسماعيلي الليلة فى إطار مواجهات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري، وحقق الفارس الأبيض الفوز على الدراويش فى مباراة الدور الأول، والتى أقيمت فى الجولة العاشرة بالدورى بنتجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشهدت قائمة الإسماعيلى لمواجهة الزمالك استبعاد كل من حسن صابر، أحمد محسن، حمدي النقاز، محمد صبحي، عمر الوحش، محمد عبد السميع، وصالح جمعة لأسباب فنية، بينما يغيب محمد حسن للإيقاف، وعبد الرحمن مجدى ومحمد كوكو للإصابة.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي، أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: محمد هاشم، باهر المحمدي، محمد نصر، محمد بيومي، عصام صبحى، كريم عرفات، محمد دسوقي .

الوسط: عماد حمدى، سيرجي أكا، محمد مخلوف، أحمد مدبولى، محمد عبد السميع، عمر الساعى، كريم الديب، ياو أنور، محمود الشبراوي.

الهجوم: فراس شواط، محمد الشامي.

ويحتل الإسماعيلي المركز 14 فى جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة (حقق الفوز في 5 وتعادل في 11 بينما خسر 9.. وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي).