شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال سيتي كلوب في التنس الأرضي يحصدون المراكز الأولى ببطولات الجمهورية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمالا لمسلسل النجاحات والنتائج المتميزة للاعبي أندية سيتي كلوب وفي زمن قياسي، حقق أبطال سيتى كلوب في التنس الأرضي مستويات ومراكز متقدمة في بطولات الجمهورية .

حصلت دارين محمد صلاح الدين لاعبة نادي سيتي كلوب علي المركز الأول زوجى ناشئات 14 سنة ببطولة الجمهورية المقامة علي ملاعب الدفاع الجوى، وحصدت اللاعبة يارا أحمد على المركز الثالث بطولة الجمهورية المقامة علي ملاعب الدفاع الجوى بالأسبوع الأول والحصول علي المركز الثانى جمهورية فى السليمانية الاسبوع الثانى تحت 12 سنة، وقدمت اللاعبتان مستوي أكثر من رائع مما يؤكد أن أندية سيتي كلوب قادمة وبقوة تحت القيادة الفنية المتميزة للكابتن شريف ناصيف المدير الفني لأندية سيتي كلوب.

وتوج أيضا آسر وليد المشد لاعب سيتي كلوب بالمركز الثاني ببطولة الجمهورية التي أقيمت باستاد الدفاع الجوي، وفازت هيا كريم حماد بالمركز الثاني ببطولة الجمهورية بنادى اسماش الخمائل،وأيتن محمد زكى بالمركز الرابع فى أولي مشاركاتها والوصول للنقطة الفاصلة في بطولة الجمهورية بالنادي الأهلي .

وسبق وحقق الثنائى عبد الله يحيى ودارين صلاح لاعبا سيتي كلوب كفر الشيخ وبنها على الترتيب، المركز الثالث تحت 14 سنة، في بطولة أفريقيا للتنس الأرضي.



أسر وليد



أيتن محمد ذكي



دارين محمد صلاح الدين



هايا كريم محمد

وبدأت شركة سيتي لإدارة الأندية و المنشآت الرياضية والمالكة لأندية سيتي كلوب، جني ثمار ما غرسته من خطط وأفكار مبتكرة لأكتشاف ورعاية المواهب في المحافظات بعيدا عن العاصمة، وصناعة أبطال يمثلون المنتخبات المصرية في جميع الألعاب الرياضية.

فعلي سبيل المثال، حقق ثلاثة من لاعبي أندية سيتي كلوب بفرع العبور وشبين الكوم، ميداليات مختلفة في بطولة الجمهورية للجودو ، حيث فاز كل من ”عمر أحمد“ بالميدالية الذهبية، ”أحمد ماهر“ بالميدالية الفضية و“زياد أبو شادي“ بالميدالية البرونزية، واستطاع اللاعبون الوصول لمستوى قوي يؤهلهم للتنافس والحصول على الميداليات تحت إشراف الكابتن باسل الغرباوي المدرب الأوليمبي والكابتن هشام مصباح البطل الأوليمبي.

كما حصد الثنائى فريدة إسلام وعمر محمد، لاعبا نادي سيتى كلوب، لقب بطولة الجمهورية للتنس الأرضي تحت سن 9 سنوات، والتي أقيمت منافساتها فى مدينة بنها.

وتسعى أندية سيتى كلوب للوقوف على كافة الجوانب لإنجاح مشروع اكتشاف المواهب وتفريخ الأبطال في مختلف اللعبات ، من خبراء في التدريب والتغذية مع استخدام مراكز الطب الرياضي لإجراء الفحوصات والقياسات المرتبطة بالمشروع للوصول لمنصات التتويج العالمية والدولية.