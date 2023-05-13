شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتوجه إلى برج العرب للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري إلى برج العرب بمدينة الإسكندرية، اليوم السبت، لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة نظيره الداخلية في الدوري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الداخلية فى المباراة التى تجمع الفريقين فى السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

وكان المصري قد فسخ تعاقده بالتراضي مع الثنائي شريف دابو، والنيجيري أنتوني أكبوتو بالتراضي، لعدم حاجة الفريق لخدماتهما.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن فى جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا آخر.

وبدأت لجنة التعاقدات بالنادي المصري بمراجعة عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم قبل نهاية الموسم الجاري، وخاصة إيزي إيميكا، محمد جريندو وإسلام عطية، وذلك لبحث التجديد لهم، ومن المقرر أن تستطلع اللجنة رأي الجهاز الفني للفريق بقيادة ميمي عبد الرازق لحسم احتياجات الفريق.

من ناحية أخرى، حرص الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق، على عقد عدة جلسات نفسية مع اللاعبين، وذلك لتحفيزهم على استعادة الانتصارات في الدوري بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية وآخرها الهزيمة أمام أسوان بثلاثية نظيفة.