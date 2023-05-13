شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والإسماعيلي، المقرر لها السابعة مساء اليوم السبت على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين. ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الممتاز المصري برصيد 43 نقطة بفارق 10 نقاط عن الأهلي صاحب القمة، ولكن الأهلي لعب مباريات اقل من الزمالك، وللمارد الأحمر 4 مباريات مؤجلة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة. وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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