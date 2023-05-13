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استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم

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القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والإسماعيلي، المقرر لها السابعة مساء اليوم السبت على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة .

 

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين.

 

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الممتاز المصري برصيد 43 نقطة بفارق 10 نقاط عن الأهلي صاحب القمة، ولكن الأهلي لعب مباريات اقل من الزمالك، وللمارد الأحمر 4 مباريات مؤجلة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة.

 

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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