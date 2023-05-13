شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال لاعبو الأهلى عن ثلاثية الترجى فى رادس ومباراة العودة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، سعادته بالفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون رد، فى ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت باستاد حمادي العقربي.

وقال الشناوي، «كان لدينا احترام كبير لفريق الترجي، والجميع كان فى حالة تركيز من أجل الفوز والعودة للقاهرة بنتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب، وهو ما تحقق بالانتصار بثلاثة أهداف دون رد».

وتابع الشناوي، «كنا نعلم أن مواجهة الذهاب ستكون صعبة أمام فريق متمرس فى البطولات الأفريقية، سنحتفل بالفوز اليوم، وبداية من الغد نبدأ الاستعداد لمباراة الإياب، وسنتحدث مع اللاعبين بأن الفريق لم يحسم التأهل للمباراة النهائية».

واختتم الشناوي حديثه بالتأكيد على أحقية الأهلي في تحقيق الفوز على الترجي، وقال إن التركيز والإصرار على الفوز كانا واضحين خلال شوطي المباراة، حتى نجح اللاعبون في ترجمة هذه السيطرة إلى ثلاثة أهداف.

ياسر إبراهيم: درسنا الترجي جيدًا.. ونهدى الفوز لجماهير الأهلي

تحدث ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى عقب الفوز على الترجي بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، وقال إن الأهلي يستحق هذا الفوز وهذه النتيجة، بعد التركيز الكبير الذي تحلى به الفريق خلال شوطي المباراة.



وأضاف مدافع الأهلى، أن الجهاز الفني درس فريق الترجي جيدًا، ما ساعد اللاعبين على الظهور بهذا المستوى في المباراة، وتحقيق نتيجة ثقيلة أمام فريق كبير بحجم الترجي بشعبيته وبطولاته.



وأوضح أن الأهلي لا بد أن يغلق صفحة مباراة الذهاب اعتبارًا من الغد للتركيز في مباراة العودة بالقاهرة، لحسم بطاقة التأهل للنهائي.

واختتم ياسر إبراهيم حديثه بإهداء الفوز على الترجي بثلاثية إلى جماهير الأهلي.

وقال ياسر إبراهيم، نهدي هذا الفوز للجماهير، وننتظرهم فى مباراة العودة لمساندتنا وتكملة المشوار في دوري الأبطال حتى النهاية.

كهربا: قدمنا مباراة كبيرة أمام الترجي.. وهدفنا الفوز باللقب

قال محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بالفوز بثلاثية نظيفة في ملعب حمادي العقربي برادس.

وأوضح أن الفريق كان لديه حالة من التركيز الشديد، وفرض أسلوبه وسيطرته من البداية، وتكلل هذا المجهود بثلاثة أهداف سيكون لها دور في لقاء العودة بالقاهرة.

وأضاف: «قدمنا شوطًا ممتازًا في تونس، ويتبقى شوط ثان في القاهرة سوف نعمل على الفوز به، ولن نتأخر في تقديم كل ما لدينا في لقاء العودة، وبالتأكيد هدفنا الفوز باللقب الإفريقي».

وأكمل: «واجهنا خصمًا قويًّا، ولكن كان لدينا إصرار كبير على الالتزام بتعليمات الجهاز الفني، ونعمل بكل قوة نحو التأهل إلى المباراة النهائية».

وأشار كهربا إلى أن تركيزه منصب بشكل كبير على التدريبات والمباريات، وهو ما يساعده في الظهور بهذه الصورة، فضلا عن المساندة التي يجدها من زملائه بالفريق، لافتًا إلى أن الجميع على قلب رجل واحد من أجل إسعاد الجماهير التي تمثل الداعم الرئيسي للفريق.

مروان عطية: التركيز وراء الفوز على الترجي بثلاثية

تحدث مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى عقب الفوز على الترجي بثلاثية نظيفة، في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت بتونس، وقال إن التركيز الذي تحلى به جميع عناصر الفريق خلال شوطي المباراة كان السبب المباشر وراء تحقيق هذه النتيجة الكبيرة.

أضاف أن بين شوطي المباراة أعطى الجهاز الفني تعليماته للفريق بضرورة التحلي بالتركيز وعدم التسرع واللعب بهدوء، وكان هذا وراء تسجيل الفريق هدفين إضافيين، لتكتمل الثلاثية ونسعد جماهير الأهلي في كل مكان.

وأوضح مروان أن مباراة العودة بالقاهرة ستكون أصعب بكثير من مباراة الذهاب، لأنها الفاصلة.

وقال: الكرة ليس لها كبير ولا تعترف بالحسابات المنطقية، ولهذا سوف نغلق تمامًا صفحة نتيجة مباراة الذهاب، ونركز جميعًا في مباراة العودة بالقاهرة.

معلول: شخصية الأهلي وراء الفوز على الترجي

أكد علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى أن الفوز على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة على ملعبه برادس خطوة مهمة في مشوار المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح معلول أن الترجي فريق كبير ويملك لاعبين لديهم خبرات ومقومات كبيرة، وأن الأهلي تعامل مع اللقاء باحترام شديد، ونجح في تقديم عرض قوي من البداية.

وأشار إلى أن الفريق يملك شخصية الأهلي الفريق البطل، التي تدفع الجميع نحو تقديم أفضل ما لديهم على أرضية الملعب، لافتًا إلى أن مشوار الفريق بالبطولة كان صعبًا للغاية، خاصة في دور المجموعات.

وعبر اللاعب التونسي عن اعتزازه بتصريحات نبيل معلول، المدير الفني لفريق الترجي، عن أنه أحد أفضل اللاعبين في الفريق، لافتًا إلى أنها شهادة يعتز بها من مدير فني صاحب اسم كبير في الكرة التونسية.

وشدد معلول على سعادته الكبيرة بما يجده من دعم ومساندة من جماهير النادي، وتمنى أن يكون التوفيق حليفًا للفريق حتى التتويج باللقب.

الشحات: مكاسبنا عديدة بالفوز على الترجي.. ونخوض لقاء العودة بجدية كبيرة

عبر حسين الشحات، لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي الاهلى عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال إن الفريق حقق مكاسب عديدة بعد الفوز على الترجي بثلاثية، أكدت أن الفريق صاحب شخصية كبيرة، ومنحت ثقة للجميع ودوافع كبيرة لبلوغ المباراة النهائية.

وأشار إلى أن مباراة العودة في القاهرة سوف يخوضها الفريق بجدية كبيرة، خاصة أن الترجي سوف يلجأ إلى الهجوم لتعويض خسارته بثلاثية على ملعبه، وهو ما يدركه الجميع داخل الفريق.

وشدد الشحات على أن الفريق يتعامل مع كل مباراة بشكل مختلف، وسوف يستعد الجميع بالشكل المناسب، متمنيًا أن ينجح الأهلي في استعادة اللقب الإفريقي من جديد.

كولر: «أهنئ اللاعبين بالفوز على الترجي.. وننتظر حضور الجماهير بكثافة في الإياب

أبدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ارتياحه للفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد حمادي العقربي بتونس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر: «سعيد بالنتيجة والأداء خلال مباراة الترجي، بدأنا المباراة بشكل جيد ونجحنا في إحراز هدف مبكر، ولكن تركنا الكرة للاعبي الترجي، ولذلك تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين بضرورة الهدوء والتركيز وهو ما ظهر في الشوط الثاني».

وتابع كولر: «حرصنا على إجراء بعض التغييرات التكتيكية في الشوط الثاني، وتركيز اللاعبين ساهم في ظهورنا بشكل مميز وإنهاء المباراة لصالح الأهلي بثلاثة أهداف دون رد».

وتابع كولر: «الجهاز الفني كان حريصًا على الاحتفال مع اللاعبين عقب التتويج ببطولة السوبر المصري الأسبوع الماضي، ثم بدأ الجهاز بعد العودة من الإمارات في التركيز لمواجهة الترجي في دوري الأبطال».

وأشار كولر إلى أن الفريق لم يحسم التأهل بعد للدور النهائي، مؤكدًا أن الأهلي سيدخل مواجهة الإياب على أنها مباراة الحسم، تاركًا نتيجة الذهاب وكأنها لم تحدث.

ووجه كولر رسالة تهنئة لجماهير الأهلي، متمنيًا تواجدهم بكثافة في مواجهة الإياب مع الترجي يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.

قمصان: سعداء بالفوز على الترجي في تونس.. ونستعد بقوة لمباراة العودة بالقاهرة

أعرب سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى عن سعادته بالفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت مساء أمس على استاد حمادي العقربي في تونس.

وقال قمصان عقب المباراة: «أهنئ جماهير الأهلي واللاعبين على الفوز بثلاثة أهداف، وكان في متناول أيدينا تحقيق الفوز بنتيجة أكبر، ولكن الحمد لله على هذا الانتصار الكبير أمام فريق كبير».

وتابع قمصان: «لم نحسم التأهل للنهائي، ولكن الفوز على فريق كبير بثلاثية خارج الأرض يعد خطوة كبيرة تقربنا من التأهل».

واستكمل قمصان: «الجهاز الفني للفريق درس فريق الترجي بشكل مميز خلال الفترة الماضية، وسنعمل على التأهل في مباراة الإياب التي نستعد لها من الغد بقوة، لتحقيق نتيجة إيجابية والاحتفال مع جماهيرنا بالتأهل للنهائي».