شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة مانشستر المفتوحة أول تحدٍ لفراعنة الاسكواش بعد الهيمنة على العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد أبطال الاسكواش المصري لخوض تحدٍ جديد بعد الهيمنة على بطولة العالم للاسكواش، والتي توج بها الثنائي المصري على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات.

ومن المقرر أن يشارك أبطال الفراعنة في بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، المقرر إقامتها خلال الفترة بين 17 إلى 21 مايو الجارى بمدينة مانشستر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز على فرج فى مباراة الدور النهائى، على مواطنه كريم عبد الجواد المصنف الـ17 عالمياً بنتيجة 3-0، فى مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-6, 11-6، وسبق لعلى فرج، قبل النسخة الأخيرة، وتوج بالبطولة فى 3 نسخ سابقة خلال مواسم: 2018-2019، 2020-2021، 2021-2022، بينما توج كريم عبد الجواد ببطولة العالم مرة واحدة سابقة كانت في موسم 2016.

وفازت نور الشربيني على مواطنتها نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً، في المباراة النهائية لبطولة العالم، بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-4, 12-10.

وتعد هذه المرة السابعة التي تحصد فيها نور الشربيني لقب بطولة العالم، والخامسة على التوالي للبطلة المصرية، وتمتلك نور الشربينى عدداً قياسياً من التتويج ببطولة العالم، قبل النسخة الأخيرة، حيث سبق وتوجت بـ 6 ألقاب فى مواسم: 2015، 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، و2022ـ2023، قبل أن تضيف لقبها السابع.