شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى لا يعرف الفوز على الزمالك فى آخر 10 مواجهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الإسماعيلي باستاد الإسماعيلية فى ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

لم يفز الإسماعيلي على الزمالك فى آخر 10 مواجهات منذ لقاء الفريقين يوم 2 أبريل 2018، حينما فاز الدراويش على الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدوري سجلها محمود متولى وكريم بامبو وإبراهيم حسن، وسجل هدف الزمالك معروف يوسف.

ويأمل الدراويش فى تحسين ترتيبهم بفوز غائب على الفريق الأبيض، وحقق الزمالك الفوز على الإسماعيلى فى مباراة الدور الأول والتى أقيمت فى الجولة العاشرة بالدورى بنتجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز للتقدم فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، خصوصاً أنه يحتل المركز الرابع برصيد 46 نقطة وبات موقفه مهدداً من المشاركة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل، بينما يسعى الدراويش لتحقيق الفوز للهروب من الهبوط، حيث يقبع فى المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة، وما زال فى مناطق الخطورة التي تصارع على النجاة من شبح الهبوط إلى القسم الثانى.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد صبحى فى حراسة المرمى، حسام عبد المجيد ومحمود حمدى الونش فى الدفاع، سيد عبدالله نيمار وحاتم سكر وسيف جعفر ومحمد أشرف "روقا" وإبراهيما نداى فى وسط الملعب،أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبى وسيف الدين الجزيرى فى الهجوم.