شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ"دغموم" فى المصرى لتحديد موقفه من مباراة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الجزائري عبد الرحيم دغموم، صانع ألعاب النادي المصري، لاختبار طبي على هامش مران الفريق اليوم، السبت، لتحديد موقفه من مباراة فريقه المنتظره أمام الداخلية فى الدوري، وكان دغموم قد غاب عن المباريات الأخيرة للمصري بسبب الإصابة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الداخلية فى المباراة التي تجمع الفريقين فى السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن فى جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29.

وبدأت لجنة التعاقدات بالنادي المصري مراجعة عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم قبل نهاية الموسم الجاري، خاصة إيزي إيميكا، محمد جريندو وإسلام عطية، وذلك لبحث التجديد لهم، ومن المقرر أن تستطلع اللجنة رأي الجهاز الفني للفريق بقيادة ميمي عبد الرازق لحسم احتياجات الفريق.

من ناحية أخرى، حرص الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق، على عقد عدة جلسات نفسية مع اللاعبين، وذلك لتحفيزهم على استعادة الانتصارات في الدوري بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية وآخرها الهزيمة أمام أسوان بثلاثية نظيفة.