الارشيف / اخبار الرياضه

منتخب الكرة الشاطئية يفتتح مشواره فى كأس العرب اليوم أمام قيرغيزستان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة الشاطئية يفتتح مشواره فى كأس العرب اليوم أمام قيرغيزستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب مصر للكرة الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفي، مشواره فى بطولة كأس العرب أمام منتخب قيرغيزستان في السابعة مساءً، واختار المدير الفنى قائمة اللاعبين تضم كلا من، زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعى ومحمد عبدالنبى والحسينى طه.

 

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من، أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك، وإسلام شاكر مدير المهمات.

 

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على منتخبي والإمارات وديا قبل بداية البطولة.

 

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية للبطولة مع منتخبات عمان وفلسطين وقيرغيزستان.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا