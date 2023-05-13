منتخب الكرة الشاطئية يفتتح مشواره فى كأس العرب اليوم أمام قيرغيزستان

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب مصر للكرة الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفي، مشواره فى بطولة كأس العرب أمام منتخب قيرغيزستان في السابعة مساءً، واختار المدير الفنى قائمة اللاعبين تضم كلا من، زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعى ومحمد عبدالنبى والحسينى طه.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من، أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك، وإسلام شاكر مدير المهمات.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على منتخبي السعودية والإمارات وديا قبل بداية البطولة.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية للبطولة مع منتخبات عمان وفلسطين وقيرغيزستان.