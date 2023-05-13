موعد مباراة الزمالك وشبيبة كينشاسا فى بطولة الكؤوس الأفريقية لليد

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك مواجهة قوية مساء اليوم، السبت، أمام شبيبة كينشاسا الكونغولي، فى ثالث مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها النادى الأهلى بفرع الجزيرة.





موعد مباراة الزمالك وشبيبة كينشاشا

تقام مباراة الزمالك وشبيبة كينشاسا فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز بأول لقاءاته بالمنافسة الأربعاء على فانز الكاميرونى بنتيجة42/20 ، كما فاز على رد ستار الإيفوارى بنتيجة 42/22 فى ثانى مواجهاته أمس الأول الخميس.

وتضم المجموعة الأولى، الزمالك المصري، ريد ستار بطل كوت ديفوار، فانز الكاميروني، وداد سمارة المغربي، جيه آس كيه الكونجولي.

بينما تضم المجموعة الثانية: الأهلي المصري، سبورتنج المصري، الرجاء المغربي، كيركوس الإثيوبي.

أما على صعيد منافسات السيدات، يتواجد الأهلى ضمن المجموعة الثانية بجانب كلا من ، أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).

وجاءت مجموعات البطولة كالتالى :

المجموعة الأولى (سيدات):

بترو أتلتيكو (أنجولا) – DGSP (جمهورية الكونغو) – موكنين (تونس) – سبورتنج (مصر) – فانز (الكاميرون).

المجموعة الثانية (سيدات):

أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).