شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يحصن رباعى الناشئين من العروض بعد تألقهم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ نادي المقاولون العرب مراجعة عقود رباعي الناشئين محمد أحمد سيحا، وعمر فايد، وأحمد عاطف قطة، وأحمد فوزى، لتحصينهم ضد العروض بعد ظهورهم بشكل مميز مع الفريق خلال الموسم الجاري، وانضمامهم المستمر للمنتخب الأولمبي، وهو ما يضعهم تحت أنظار كبار الأندية في الدوري.

وكان رباعي المقاولون قد شاركوا مع المنتخب الأولمبي خلال مواجهة الكونغو الودية الأخيرة، والتى فاز خلالها الفراعنة بنتيجة 2-0.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة حرس الحدود فى السابعة مساء الأربعاء المقبل، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويرجع آخر انتصار حققه المقاولون العرب في مسابقة الدوري إلى فبراير الماضي عندما تغلب ذئاب الجبل على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في عقر داره، قبل أن تغيب الانتصارات عن قلعة الجبل الأخضر في المسابقة المحلية.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.