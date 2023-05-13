نصف نهائى بطولة إفريقيا.. موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

الشارقة - اميمة ياسر - منح الجهاز الفنى للفريق الأول كرة القدم بالأهلى بقيادة مارسيل كولر لاعبى الفريق راحة لمده يومين عقب العودة من تونس صباح اليوم عقب الفوز على الترجى بثلاثية نظيفة فى ذهاب نصف نهائى بطولة إفريقيا.

ويبدأ الفريق فى الاستعداد لمباراة الترجى يوم الإثنين المقبل، حيث من المقرر أن يعقد كولر جلسة مع اللاعبين لشرح برنامج الإعداد لمباراة الترجي.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة صباح اليوم بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 3 ساعات ونصف منذ إقلاعها من مطار قرطاج.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أُقيمت مساء أمس على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

شخصية الأهلي كانت حاضرة

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام الترجي، وأن المباراة كانت صعبة في التحضير لها بسبب ضغط المباريات، ولكن شخصية الأهلي كانت حاضرة هنا في تونس، وتمكن الفريق من تجاوز عقبة مباراة الذهاب.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن بطاقة التأهل للدور النهائي ما زالت معلقة حتى مباراة الإياب، مؤكدًا أن هناك شوطًا ثانيًا في القاهرة ينتظر الفريقين.

وشدد عبد الحفيظ: «مباراة الإياب ستكون صعبة لأنها أمام منافس قوي له سمعته وتاريخه في دوري الأبطال، وسنتحدث رفقة الجهاز الفني مع اللاعبين بضرورة طي صفحة مواجهة الذهاب والاستعداد بكل قوة لمواجهة الإياب، والتي سنتسلح خلالها بجماهيرنا من أجل حسم الأمور والتأهل للنهائي».