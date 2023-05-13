اخبار الرياضه

ليدز يونايتد يفرض التعادل على نيوكاسل

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - حصد ليدز يونايتد نقطة مهمة أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد الذي أصبح تأهله إلى أكثر تعقيداً.
 
وفرض ليدز يونايتد التعادل على ضيفه نيوكاسل يونايتد 2-2 اليوم السبت ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.
 
وانتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1 بعدما افتتح إيلينغ التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة السابعة وردّ ويلسون من ركلة جزاء (31).
 
وأهدر بامفورد فرصة منح ليدز يونايتد الهدف الثاني بإضاعته ركلة جزاء (28).
 
وتقدم نيوكاسل بركلة جزاء أخرى في الدقيقة التاسعة والستين نجح ويلسون في ترجمتها قبل أن يعدل الدنماركي كريستنسن النتيجة في الدقيقة التاسعة والسبعين بعدما سدد كرة ارتطمت بتريبيير وتحولت إلى الشباك.
 
وشهدت المواجهة طرد الإسباني جونيور من صفوف ليدز يونايتد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع إثر تلقيه الإنذار الأصفر الثاني.
 
ورفع نيوكاسل رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد الرابع مع مباراة أقل للأخير وبفارق أربع نقاط عن .
 
وتقدم ليدز يونايتد إلى المركز الثامن عشر مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة.
 

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا