بايرن ميونيخ يقسو بسداسية على شالكه ويقترب من اللقب

المنامة - ياسر ابراهيم -

انتصر بايرن ميونيخ بنتيجة كبيرة على شالكه ليؤكد اقترابه من الحفاظ على لقب الدوري الألماني.



وتجاوز بايرن ميونيخ ضيفه شالكه بنتيجة كبيرة 6-0 اليوم السبت ضمن المرحلة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم.



وتقدم بايرن ميونيخ بثنائية بفضل كلّ من توماس مولر (21) وكيميتش من ركلة جزاء (29) قبل أن يضيف غنابري ثنائية في الشوط الثاني (50 و65).



ونجح البديل الواعد الفرنسي تيل في زيادة غلة بايرن إلى خمسة أهداف مع الدقيقة الثمانين قبل أن يختتم المغربي نصير المزراوي سداسية فريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.



وهذا أكبر انتصار لبايرن ميونيخ تحت إدارة مدربه توماس توخل.



ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 68 نقطة بفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند الثاني مع مباراة أقل للأخير.



وتوقف رصيد شالكه عند 30 نقطة ليبقى مصيره مهدداً بالبقاء.



(بي إن سبورت)