شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ثلاثية للأهلى تحت قيادة كولر فى الموسم الجارى بعد مواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق النادى الأهلي فوزاً كبيراً على الترجي التونسي فى عقر دارة بملعب رادس بتونس بثلاثية نظيفة، فى مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليضع المارد الأحمر قدماً فى المباراة النهائية، منتظراً لقاء العودة فى القاهرة والمقرر له الجمعة المقبل.

وأضاف السويسري مارسيل كولر ثلاثية جديدة خلال قيادته للأهلي في دوري أبطال أفريقيا، وكانت الثلاثية الأولى بالفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ثم الفوز على القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة فى ذهاب دور المجموعات، قبل أن يفوز فى آخر مباراة بظور المجموعات على الهلال السوداني بنفس النتيجة ويتأهل لربع النهائي، وأضاف الأهلي ثلاثية جديدة بالفوز على الترجي التونسي.

بينما بشكل عام، حقق النادي الأهلي 12 ثلاثية تحت قيادة السويسري فى مختلف البطولات، جاءت كالتالي:

دوري أبطال أفريقيا

‏الاتحاد المنستيري 3-0

‏الترجي التونسي 3-0

‏الهلال السوداني 3-0

‏القطن الكاميروني 3-0

الدوري الممتاز

‏الاتحاد السكندري 3-0

‏بيراميدز 3-0

‏الزمالك 3-0

‏أسوان 3-0

‏غزل المحلة 3-0

‏فاركو 3-0

كأس مصر نسخة الموسم الماضي فى نصف النهائي

‏سموحة 3-1

كأس العالم للأندية

‏أوكلاند سيتي 3-0.