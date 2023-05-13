شكرا لقرائتكم خبر عن 119 مباراة جمعت الزمالك والإسماعيلى قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الاسماعيلي باستاد الإسماعيلية، فى ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

119 مباراة جمعت الزمالك والإسماعيلى، حقق الفارس الأبيض 55 فوزاً مقابل 32 انتصاراً للإسماعيلى، وانتهت 32 مباراة بالتعادل، سجل الزمالك 153 هدفاً فى شباك الإسماعيلى، وسجل الدراويش 121 هدفاً فى شباك الفارس الأبيض.

يعد محمد صلاح أبو جريشة هداف الإسماعيلى في الزمالك برصيد 5 أهداف، وعبد الحليم على هداف الزمالك فى الإسماعيلى برصيد 8 أهداف.

فيما يعد عبد الواحد السيد الأكثر مشاركة في كلاسيكو أولاد العم برصيد 19 مباراة

5-2 أكبر فوز للزمالك على الاسماعيلى بينما 5-3 أكبر فوز للإسماعيلى على الزمالك

وحقق الزمالك الفوز على الاسماعيلى فى مباراة الدور الأول والتى أقيمت فى الجولة العاشرة بالدورى بنتجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز المصرى برصيد 43 نقطة بفارق 10 نقاط عن الاهلى صاحب القمة، ولكن الاهلى لعب مباريات اقل من الزمالك، وللمارد الأحمر 4 مباريات مؤجلة، فيما يحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة.



