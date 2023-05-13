شكرا لقرائتكم خبر عن موقف محمد الشناوي من مباراة الأهلى أمام الترجي بعد شكواه من آلام بالسمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي موقف محمد الشناوي، قائد الفريق الأحمر، بعد شكواه من آلام فى عضلة السمانة فى نهاية مباراة فريقه أمام الترجي التونسي أمس، الجمعة، فى ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وموقفه من اللحاق بمباراة العودة الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

وأكد المصدر أن الشناوي اشتكى من آلام فى عضلة السمانة ولكنها إصابة بسيطة وحالته مطمئنة للغاية، ولا توجد أزمة من مشاركته فى موقعة الإياب بالقاهرة بشكل طبيعي.

وفاز الأهلي على الترجي التونسي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

من جانبه، أبدى محمد الشناوي، حارس مرمى الاهلي سعادته بالفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون رد، فى ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت باستاد حمادي العقربي.

وقال الشناوي، «كان لدينا احترام كبير لفريق الترجي، والجميع كان فى حالة تركيز من أجل الفوز والعودة للقاهرة بنتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب، وهو ما تحقق بالانتصار بثلاثة أهداف دون رد».

وتابع الشناوي، «كنا نعلم أن مواجهة الذهاب ستكون صعبة أمام فريق متمرس فى البطولات الأفريقية، سنحتفل بالفوز اليوم، وبداية من الغد نبدأ الاستعداد لمباراة الإياب، وسنتحدث مع اللاعبين بأن الفريق لم يحسم التأهل للمباراة النهائية».