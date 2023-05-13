7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 13 مايو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها وصول بعثة الأهلى إلى القاهرة بعد الفوز على الترجى فى ذهاب نصف نهائى أبطال أفريقيا،صالح جمعة وعبد الرحمن مجدى على رأس 10 غائبين عن الإسماعيلى أمام الزمالك.

وصول بعثة الأهلى إلى القاهرة بعد الفوز على الترجى فى ذهاب نصف نهائى أبطال أفريقيا

وصلت بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى، منذ قليل، إلى القاهرة قادمة من تونس بعد الفوز علي الترجى بثلاثية دون رد بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على ملعب حمادي العقربي في رادس بدون جمهور، تنفيذا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة فريق الدم والذهب الأخيرة بالبطولة الأفريقية ضد شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي.

صالح جمعة وعبد الرحمن مجدى على رأس 10 غائبين عن الإسماعيلى أمام الزمالك

يحل الزمالك ضيفاً على الإسماعيلي الليلة فى إطار مواجهات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري، وحقق الفارس الأبيض الفوز على الدراويش فى مباراة الدور الأول، والتى أقيمت فى الجولة العاشرة بالدورى بنتجة ثلاثة أهداف مقابل هدف. وشهدت قائمة الإسماعيلى لمواجهة الزمالك استبعاد كل من حسن صابر، أحمد محسن، حمدي النقاز، محمد صبحي، عمر الوحش، محمد عبد السميع، وصالح جمعة لأسباب فنية، بينما يغيب محمد حسن للإيقاف، وعبد الرحمن مجدى ومحمد كوكو للإصابة.

كريستو يتخلف عن العودة مع بعثة الأهلى بسبب مونديال الشباب بالأرجنتين

يتخلف محمد الضاوى كريستو لاعب النادى الاهلى عن العودة للقاهرة مع بعثة فريقه اليوم السبت بعد انتهاء مباراة الترجى التونسى أمس، حيث ينضم اللاعب لمعسكر منتخب بلاده الذى يستعد للمشاركة في كأس العالم للشباب بالأرجنتين في الفترة من 20 مايو وحتى 11 يونيو المقبل. كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر، أن اتحاد الكرة سيتقدم باحتجاج رسمى للاتحاد الأفريقى لكلارة القدم "كاف" اليوم بسبب موعد مباراة الفراعنة مع منتخب غينيا.

غياب 8 لاعبين عن الزمالك أمام الإسماعيلى الليلة.. تعرف عليهم

يخوض فريقا الزمالك والإسماعيلي مواجهة قوية فى السابعة مساء اليوم، السبت، ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين بمسابقة الدورى، في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بينهما لرغبة كل منهما فى حصد الثلاث نقاط.

لجنة التعاقدات بالمصرى تبدأ بمراجعة عقود اللاعبين قبل نهاية الموسم

بدأت لجنة التعاقدات بالنادي المصري، بمراجعة عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم قبل نهاية الموسم الجاري، وخاصة إيزي إيميكا، محمد جريندو وإسلام عطية، وذلك لبحث التجديد لهم، ومن المقرر أن تستطلع اللجنة رأي الجهاز الفني للفريق بقيادة ميمي عبد الرازق لحسم احتياجات الفريق، وكان المصري قد فسخ تعاقده بالتراضي مع الثنائي، شريف دابو، والنيجيري أنتوني أكبوتو بالتراضي، وذلك لعدم حاجة الفريق لخدماتهم.

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