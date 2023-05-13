شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الاثنين الاستعداد لمباراة العودة أمام الترجي فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي بعد غد، الاثتنين، الاستعداد لمباراة العودة أمام الترجي التونسي بالقاهرة، بعدما وصلت بعثة الفريق القاهرة صباح اليوم قادمة من تونس عقب انتهاء مباراة الذهاب، ومنح الجهاز الفني الفريق راحة 48 ساعة.

وفاز الأهلي على الترجي بثلاثية نظيفة أحرزها بيرسي تاو (هدفين) وكهربا فى اللقاء الذي جمعهما مساء أمس، الجمعة، باستاد رادس فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقطع الأهلي شوطاً كبيراً في طريق التأهل لنهائي دوري الأبطال قبل لقاء العودة المقرر له الجمعة المقبل بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

من جانبه، أبدى محمد الشناوي، حارس مرمى الاهلي سعادته بالفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون رد، فى ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت باستاد حمادي العقربي.

وقال الشناوي، «كان لدينا احترام كبير لفريق الترجي، والجميع كان فى حالة تركيز من أجل الفوز والعودة للقاهرة بنتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب، وهو ما تحقق بالانتصار بثلاثة أهداف دون رد».

وتابع الشناوي، «كنا نعلم أن مواجهة الذهاب ستكون صعبة أمام فريق متمرس فى البطولات الأفريقية، سنحتفل بالفوز اليوم، وبداية من الغد نبدأ الاستعداد لمباراة الإياب، وسنتحدث مع اللاعبين بأن الفريق لم يحسم التأهل للمباراة النهائية».