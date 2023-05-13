شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا يفوز على طامية بهدفين وينفرد بصدارة مجموعة الصعيد.. والبترول يهزم ملوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفرد فريق لافيينا، بقيادة النرويجى جورج كاليدى، بصدارة ترتيب مجموعة الصعيد بعد الفوز على فريق مركز شباب طامية بهدفين نظيفين، في المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مجموعة الصعيد في دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق لافيينا رصيده إلى النقطة 56 فى صدارة ترتيب مجموعة الصعيد، مستغلا تعثر الجونة أمس أمام المنيا، لينفرد بالصدارة بفارق نقطتين، فيما بقى مركز شباب طامية عند النقطة 19 فى المركز الثالث عشر.

وحقق فريق بترول أسيوط فوزا مهما على فريق ملوى بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة فى المركز الثالث، فيما بقى فريق ملوى عند النقطة 18 فى المركز الرابع عشر .

ونجح فريق كيما أسوان فى تحقيق فوز صعب على فريق شبان المسلمين بقنا بهدفين نظيفين، ليرفع كيما رصيده غلى 38 نقطة، فيما بقى شبان المسلمين بقنا في المركز الحادى عشر برصيد 26 نقطة.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الـ25 فى مجموعة الصعيد كالتالى..

الألومنيوم 1 /2 النصر للتعدين

مصر المقاصة 2 /2 تليفونات بنى سويف

المدينة المنورة 0/ 1 أسمنت أسيوط

المنيا 1 /1 الجونة

ديروط 2 /0 الفيوم

لافيينا 2/ 0 طامية

بترول أسيوط 2 / 0 ملوى

كيما أسوان 2 /0 شبان المسلمين