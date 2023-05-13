شكرا لقرائتكم خبر عن فراس شواط والشامى يقودان هجوم الإسماعيلى أمام الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، تشكيل فريقه أمام الزمالك فى المباراة التى تقام بعد قليل باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.

جاء تشكيل الإسماعيلى لمواجهة الزمالك كالتالى..

حراسة المرمى: محمد فوزى

الدفاع: محمد هاشم، باهر المحمدى، عصام صبحي، محمد دسوقي

الوسط: سيرجي أكا، عماد حمدى، محمد الشامي، أحمد مدبولى، ياو أنور

الهجوم: فراس الشواط

وشهدت قائمة الإسماعيلى لمواجهة الزمالك استبعاد كل من حسن صابر، أحمد محسن، حمدي النقاز، محمد صبحي، عمر الوحش، محمد عبد السميع، وصالح جمعة لأسباب فنية، بينما يغيب محمد حسن للإيقاف، وعبد الرحمن مجدى ومحمد كوكو للإصابة.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 26 نقطة، حصدها بعد خوض 25 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً آخر.