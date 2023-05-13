شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل 1/1 يحسم الشوط الأول من مواجهة الإسماعيلى والزمالك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلى والزمالك بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى اللقاء الذى يجمعهما باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.

بدأت المباراة بحماس وقوة لفريق الإسماعيلى، وفى الدقيقة 5 أهدر فراس شواط هدف للدراويش، بعدما سدد الكرة وارتطمت فى القائم، وظل الإسماعيلى فى حالة ضغط وسط تأمين دفاعى للفارس الأبيض.

مع الدقيقة 15 كاد الزمالك أن يباغت الدراويش بهدف التقدم، وفى الدقيقة 20 سجل ياو أنور لاعب الإسماعيلى هدف التقدم لفريقه فى شباك محمد صبحى، وعاد الحكم محمد عادل لتقنية الفار وأكد صحة الهدف بعد أن تم استدعاءه بداعى وجود خطأ على الإسماعيلى ضد إبراهيما نداى أثناء عملية التحضير للهدف.

وفى الدقيقة 28 سدد أحمد مدبولى كرة صاروخية ارتطمت فى العارضة لتحرم الإسماعيلى من فرصة الهدف الثانى.

وفى الدقيقة 31 سدد إبراهيما نداى كرة بالقدم اليسرى جاءت فى شباك مرمى الإسماعيلى من الخارج، وفى الدقيقة 38 أهدى سامسون أكينولا كرة لإبراهيما نداى الذى سجل منها هدف التعادل.

وفى الدقيقة 40 تعرض محمد فوزى حارس الإسماعيلى للإصابة فى الركبة ليغادر الملعب منهمرًا فى البكاء، ويدخل أحمد عادل عبد المنعم بدلاً منه،

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى..

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة .

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سامسون أكينولا - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومصطفى الزناري ومحمد طارق وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ومحمد حسام "بيسو" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى..

حراسة المرمى: محمد فوزى

الدفاع: محمد هاشم، باهر المحمدى، عصام صبحي، محمد دسوقي

الوسط: سيرجي أكا، عماد حمدى، محمد الشامي، أحمد مدبولى، ياو أنور

الهجوم: فراس الشواط

وشهدت قائمة الإسماعيلى لمواجهة الزمالك استبعاد كل من حسن صابر، أحمد محسن، حمدي النقاز، محمد صبحي، عمر الوحش، محمد عبد السميع، وصالح جمعة لأسباب فنية، بينما يغيب محمد حسن للإيقاف، وعبد الرحمن مجدى ومحمد كوكو للإصابة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 46 نقطة، فيما يأتى الإسماعيلي فى المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (1)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (2)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (3)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (4)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (5)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (6)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (7)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (8)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (9)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (10)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (11)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (12)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (13)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (14)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (15)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (16)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (17)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (18)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (19)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (20)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (21)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (22)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (23)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (24)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (25)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (26)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (27)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (28)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (29)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (30)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (31)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (32)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (33)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (34)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (35)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (36)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (37)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (38)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (39)