شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضغط والزمالك يؤمن دفاعاته فى أول 15 دقيقة والتعادل يسيطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الإسماعيلى والزمالك، التي تجمعهما حاليًا باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى، ومازال التعادل السلبى مسيطرًا على اللقاء.

بدأت المباراة بحماس وقوة لفريق الإسماعيلى، وفى الدقيقة 5 أهدر فراس شواط هدف للدراويش، بعدما سدد الكرة وارتطمت فى القائم، وظل الإسماعيلى فى حالة ضغط وسط تأمين دفاعى للفارس الأبيض.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى..

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة .

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سامسون أكينولا - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومصطفى الزناري ومحمد طارق وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ومحمد حسام "بيسو" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى..

حراسة المرمى: محمد فوزى

الدفاع: محمد هاشم، باهر المحمدى، عصام صبحي، محمد دسوقي

الوسط: سيرجي أكا، عماد حمدى، محمد الشامي، أحمد مدبولى، ياو أنور

الهجوم: فراس الشواط

وشهدت قائمة الإسماعيلى لمواجهة الزمالك استبعاد كل من حسن صابر، أحمد محسن، حمدي النقاز، محمد صبحي، عمر الوحش، محمد عبد السميع، وصالح جمعة لأسباب فنية، بينما يغيب محمد حسن للإيقاف، وعبد الرحمن مجدى ومحمد كوكو للإصابة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 46 نقطة، فيما يأتى الإسماعيلي فى المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (1)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (2)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (3)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (4)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (5)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (6)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (7)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (8)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (9)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (10)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (11)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (12)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (13)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (14)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (15)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (16)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (17)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (18)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (19)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (20)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (21)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (22)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (23)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (24)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (25)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (26)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (27)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (28)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (29)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (30)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (31)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (32)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (33)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (34)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (35)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (36)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (37)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (38)



الإسماعيلى والزمالك فى الدوري (39)