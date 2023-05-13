شكرا لقرائتكم خبر عن فضيتان وبرونزية لمصر فى بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق اللاعب إبراهيم بدر الميدالية الفضية فى رمى القرص f56 ببطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية والتى تقام فى إيطاليا.

وجاءت فضية إبراهيم بدر لتكون الميدالية الثانية له بعد ذهبية أمس، فيما حقق اللاعب جمعة عبد الحميد الميدالية البرونزية لرمى القرص f56 ليصبح عدد الميداليات التى حصل عليها المنتخب الوطني حتى الآن 8 ميداليات، 4 ذهبية و2 فضية و2 برونزية .

انطلقت البطولة أمس بمشاركة لاعبى المنتخب المصرى والتى تستمر حتى 15 مايو الجارى.

وتضم بعثة ألعاب القوى البارالمبى كلا من، شعبان الخطيب عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، و معه كلا من أسامة فؤاد مدرب الجرى، ياسر فتحى مدرب عام رمى، أحمد خيرى مدرب رمى، محمود رمضان العطار إدارى

وقائمة اللاعبون تضم، إبراهيم بدر، عبد العزيز هاشم، أحمد شعيب، كريم عبد التواب، محمد كمال، عبد الرحمن يوسف شبيب، باسم رجب عبد المولى، جمعة محمد عبد الحميد عليمى

يذكر أن اللاعبين أقاموا معسكرا قبل السفر فى المركز الأولمبى ضمن خطة الاستعداد للمشاركة فى البطولة