شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب جماهير الزمالك والإسماعيلي المباراة التى ستجمع الفريقين مساء اليوم، السبت، فى بطولة الدروي الممتاز، ويحتاج الفريقان للفوز بها وحسم النقاط الثلاث لتحسين ترتيبه فى جدول ترتيب الدورى، ونرصد في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بمباراة الليلة..س: ما هو موعد وملعب مباراة الزمالك والإسماعيلي؟
ج: يلتقي الزمالك مع الإسماعيلي فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد الإسماعيلية، ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين بمسابقة الدورى الممتاز.س: ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي؟
ج: تُنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي من خلال شبكة قنوات أون تايم سبورت.
ج: يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 46 نقطة، فيما يأتى الإسماعيلي فى المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.س: من هو طاقم تحكيم مباراة الليلة؟
ج: يُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم دولي بقيادة محمد عادل، ويعاونه كل من هاني خيري وعمر فتحي كحاملي راية، ومحمد الغازي حكمًا رابعًا وتم تعيين مصطفى مدحت حكمًا لتقنية الفيديو ومحمد عزازي معاونًا له.
ما هي قائمة الزمالك لمباراة الليلة؟
ج: شهدت قائمة الزمالك لمباراة الإسماعيلى استبعاد محمد عواد ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة لأسباب فنية، بينما يغيب حمزة المثلوثي ونبيل عماد "دونجا" للإيقاف، وعمرو السيسي وعمر جابر للإصابة.
وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلى كالتالى: محمد صبحي - محمد نديم و محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - مصطفى الزناري - محمد طارق - حاتم محمد "سكر" ومحمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي و سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه و سامسون أكينولا.س: ماذا عن قائمة الإسماعيلي لمباراة الزمالك؟
ج: شهدت قائمة الإسماعيلى لمواجهة الزمالك استبعاد كل من حسن صابر، أحمد محسن، حمدي النقاز، محمد صبحي، عمر الوحش، محمد عبد السميع، وصالح جمعة لأسباب فنية، بينما يغيب محمد حسن للإيقاف، وعبد الرحمن مجدى ومحمد كوكو للإصابة.
وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي: محمد فوزي، أحمد عادل عبد المنعم و هاشم، باهر المحمدي، محمد نصر، محمد بيومي، عصام صبحى، كريم عرفات، محمد دسوقي وعماد حمدى، سيرجي أكا، محمد مخلوف، أحمد مدبولى، محمد عبد السميع، عمر الساعى، كريم الديب، ياو أنور، محمود الشبراوي و فراس شواط، محمد الشامي.
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