شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جماهير الزمالك والإسماعيلي المباراة التى ستجمع الفريقين مساء اليوم، السبت، فى بطولة الدروي الممتاز، ويحتاج الفريقان للفوز بها وحسم النقاط الثلاث لتحسين ترتيبه فى جدول ترتيب الدورى، ونرصد في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بمباراة الليلة..

س: ما هو موعد وملعب مباراة الزمالك والإسماعيلي؟

ج: يلتقي الزمالك مع الإسماعيلي فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد الإسماعيلية، ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين بمسابقة الدورى الممتاز.

س: ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي؟

ج: تُنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي من خلال شبكة قنوات أون تايم سبورت.