شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق على برشلونة والبايرن.. الأهلي يحتل المركز الخامس فى تصنيف أندية العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النادى الاهلى إنجازاً غير مسبوق بعدما احتل المركز الخامس فى تصنيف الأندية، وفقا للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، فى التصنيف السنوي للأندية لعام 2023، متوفقاً على عدد من الفرق الأوروبية الكبرى، أبرزها برشلونة الإسبانى، وبايرن ميونخ الألماني، ونابولي الإيطالي.

وتصدر فريق ريال مدريد القائمة برصيد 320 نقطة، وجاء الأهلى فى المركز الخامس بتصنيف أندية العالم بـ228 نقطة، متفوقاً على نادى نابولي الإيطالي صاحب المركز السادس برصيد 225 نقطة، وبايرن ميونخ الألماني الذى جاء فى المركز الـ11، وبرشلونة الإسباني الذى احتل المركز الـ 24.

وتواجد مانشستر يونايتد الإنجليزي فى المركز العاشر برصيد 218 نقطة، فى حين تواجد الزمالك فى المركز الـ47.

وفى السياق ذاته، عاد الأهلى بانتصار ثمين خارج الديار، وضعه على أعتاب نهائي دوري أبطال أفريقيا للعام الرابع على التوالى والـ16 فى تاريخه، بفضل ثنائية الجنوب أفريقي بيرسي تاو، وهدف محمود عبدالمنعم كهربا.

ويلتقي الأهلى والترجى على استاد القاهرة الدولي فى العاشرة مساء الجمعة المقبل، ويمتلك المارد الأحمر خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية، منها الفوز أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين.

ويملك الأهلي 146 بطولة فى خزائنه فعلى المستوى المحلي فاز الأهلي بـ42 بطولة للدوري العام، و38 بطولة لكأس مصر، و13 بطولة لكأس السوبر، و7 بطولات في كأس السلطان حسين، و16 بطولة لدوري القاهرة، وبطولة واحدة لكأس الجمهورية العربية المتحدة، وبطولة واحدة لكأس الاتحاد المصري.

وعلى الصعيد القارى، فاز الأهلي بـ10 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، و8 بطولات لكأس السوبر الإفريقي، و4 بطولات لكأس إفريقيا للأندية أبطال الكئوس، وبطولة واحدة لكأس الكونفيدرالية، وبطولة للكأس الأفرو آسيوية.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين.