شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يفوز على قيرغيزستان 6 / 2 فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفى، فوزا على قيرغيزستان بستة أهداف مقابل هدفين، أحرز الأهداف كل من، عبد الرحمن حسن الشافعى "هدفين" ومصطفى صاصا "هدفين" وحسان محمد والحسينى طه.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من، زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعى ومحمد عبدالنبى والحسينى طه.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى،الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك ، واسلام شاكر مدير المهمات.