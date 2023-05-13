شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منتخب مصر: استياء من عدم رد الكاف بشأن تعديل موعد مباراة غينيا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، إن هناك عدم عدالة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن طلب المنتخب بتعديل موعد مباراة مصر وغينيا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار العام المقبل.

وأضاف غرابة، فى تصريحات إذاعية، "أرسلنا خطابات للاتحاد الأفريقي لمعرفة موعد مباراة مصر وغينيا ، ولم نلق أى ردود من الكاف، وهناك عدم عدالة بسبب اختيار يوم 14 يونيو لمواجهة منتخب مصر وغينيا فى المغرب، وبالطبع الجدول بالنسبة للأجندة الدولية غير مكتمل، ويجعلنا فى موقف صعب بالنسبة للتحضير".

وأشار غرابة إلى أن تونس والمغرب وجنوب أفريقيا، أطراف نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومنتخباتهم ستخوض مباريات التصفيات يوم 17، أين مصر من العدالة وتكافؤ الفرص؟.. ولأن ممثل مصر النادى الأهلي فى حال التواجد فى المباراة النهائية سيكون لديه مباراة قبل مباراة غينيا بثلاثة أيام.

وأكد مدير المنتخب أنه لا بد من تكافؤ الفرص، ونرغب أن نلعب يوم 20 يونيو، وذلك ثالث خطاب لكاف ولم نلق أى رد، وروي فيتوريا مستاء من ذلك الأمر، والمباراة ستقام فى المغرب.