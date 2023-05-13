شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم شبيبة كينشاسا الكونغولي فى بطولة الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 51 / 29 فى ثالث مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها النادى الأهلى بفرع الجزيرة.

ونجح فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك فى تحقيق الفوز بأول لقاءاته فى البطولة الأربعاء الماضي بالفوز على فانز الكاميرونى بنتيجة 42 / 20 ، ثم الفوز على رد ستار الإيفوارى بنتيجة 42 / 22 فى إطار ثانى مواجهاته أول أمس الخميس.

وتضم المجموعة الأولى، الزمالك المصري، ريد ستار بطل كوت ديفوار، فانز الكاميروني، وداد سمارة المغربي، جيه آس كيه الكونجولي.

بينما تضم المجموعة الثانية: الأهلي المصري، سبورتنج المصري، الرجاء المغربي، كيركوس الإثيوبي.

أما على صعيد منافسات السيدات ،

يتواجد الأهلى ضمن المجموعة الثانية بجانب كلا من ، أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).

وجاءت مجموعات البطولة كالتالى :

المجموعة الأولى (سيدات):

بترو أتلتيكو (أنجولا) – DGSP (جمهورية الكونغو) – موكنين (تونس) – سبورتنج (مصر) – فانز (الكاميرون).

المجموعة الثانية (سيدات):

أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).