شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا ونداى والجزيرى فى تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت ملامح التشكيل المتوقع أن يخوض به الكولومبى كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مواجهة الإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد الإسماعيلية، ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين بمسابقة الدورى الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض أوسوريو مواجهة الدراويش بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد صبحى

الدفاع: محمود شبانة - حاتم سكر - محمود حمدى الونش

الوسط: سيف فاروق جعفر - محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو - شيكابالا

الهجوم: إبراهيما نداى - مصطفى شلبى - سيف الجزيرى

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 46 نقطة، فيما يأتى الإسماعيلي فى المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.