شكرا لقرائتكم خبر عن خروج الونش من مباراة الزمالك والإسماعيلى بسبب الإصابة.. ونزول "نيمار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك للإصابة ليشارك سيد عبد الله "نيمار" بدلاً منه فى الدقيقة 65 من عمر مباراة الفريق الأبيض والإسماعيلى المقامة حالياً باستاد الإسماعيلية، ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي،الدفاع: محمود حمدي "الونش" – محمود شبانة – حسام عبد المجيد،الوسط: حاتم محمد "سكر"- محمد أشرف "روقا" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي،الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – سامسون أكينيولا – مصطفى شلبي.

ويتواجد مقاعد البدلاء: محمد نديم – مصطفى الزناري – محمد طارق – محمد بيسو – يوسف أسامة – سيف جعفر – سيد عبد الله – أحمد بلحاج.

ودخل الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد فوزي،الدفاع: محمد دسوقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عصام صبحي،الوسط: عماد حمدي – سيرجي أكا – أحمد مدبولي،الهجوم: محمد الشامي – فراس شواط – ياو أنور.

ويتواجد دكة البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم – محمد نصر – كريم عرفات – محمد عبد السميع – محمد مخلوف – محمد بيومي – كريم الديب – عمر الساعي – محمود الشبراوي.

يحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 46 نقطة بينما يقبع الإسماعيلى فى المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة، وما زال في مناطق الخطورة التي تصارع على النجاة من شبح الهبوط إلى القسم الثانى.