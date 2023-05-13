شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمد عادل قبل مواجهة الإسماعيلى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريقا الزمالك والإسماعيلي مواجهة قوية فى السابعة مساء اليوم، السبت، ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين بمسابقة الدورى، في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بينهما لرغبة كلاً منهما في حصد الثلاث نقاط.

وأسندت لجنة الحكام فى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، تحكيم مباراة الزمالك والإسماعيلي لطاقم تحكيم مكون من: "محمد عادل (حكم ساحة)، هاني خيري وعمر فتحي (مساعدين)، محمد الغازي (حكم رابع)، مصطفى مدحت (حكم فيديو)، محمد عزازي (مساعد حكم فيديو).

وإجمالا.. أدار الحكم محمد عادل 22 مباراة للزمالك فى جميع المسابقات، فاز الأبيض في 13 وتعادل فى 6 وخسر 3.

وكانت آخر مباراة أدارها محمد عادل للزمالك أمام بيراميدز وانتهت بالتعادل السلبى فى الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 43 نقطة، بينما يأتي الدراويش في المركز ال14، برصيد 26 نقطة.