شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم سكر يغيب عن الزمالك أمام أسوان بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يغيب حاتم سكر، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن صفوف الأبيض فى مباراة أسوان المقبلة والمقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
وتأكد غياب حاتم سكر عن الزمالك أمام أسوان بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الإسماعيلى المقامة حالياً، حيث سبق أن حصل اللاعب على بطاقتين صفراوين أمام المقاولون العرب والمصري البورسعيدي، ليتأكد غيابه عن مواجهة أسوان.
ومرت 75 دقيقة من مباراة الإسماعيلى والزمالك، التى يجمعهما حاليًا باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى، وما زال التقدم للدراويش بنتيجة 2 / 1.
وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي، الدفاع: محمود حمدي "الونش" – محمود شبانة – حسام عبد المجيد، الوسط: حاتم محمد "سكر"- محمد أشرف "روقا" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي، الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – سامسون أكينيولا – مصطفى شلبي.
ويتواجد مقاعد البدلاء: محمد نديم – مصطفى الزناري – محمد طارق – محمد بيسو – يوسف أسامة – سيف جعفر – سيد عبد الله – أحمد بلحاج.
ودخل الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد فوزي، الدفاع: محمد دسوقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عصام صبحي، الوسط: عماد حمدي – سيرجي أكا – أحمد مدبولي، الهجوم: محمد الشامي – فراس شواط – ياو أنور.
ويتواجد دكة البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم – محمد نصر – كريم عرفات – محمد عبد السميع – محمد مخلوف – محمد بيومي – كريم الديب – عمر الساعي – محمود الشبراوي.
يحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 46 نقطة بينما يقبع الإسماعيلى فى المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة، وما زال في مناطق الخطورة التي تصارع على النجاة من شبح الهبوط إلى القسم الثانى.
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