شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم سكر يغيب عن الزمالك أمام أسوان بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب حاتم سكر، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن صفوف الأبيض فى مباراة أسوان المقبلة والمقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتأكد غياب حاتم سكر عن الزمالك أمام أسوان بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الإسماعيلى المقامة حالياً، حيث سبق أن حصل اللاعب على بطاقتين صفراوين أمام المقاولون العرب والمصري البورسعيدي، ليتأكد غيابه عن مواجهة أسوان.