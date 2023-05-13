شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين كولر ولاعبى الأهلى قبل التحضير لمباراة العودة ضد الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع لاعبيه يوم الإثنين المقبل في بداية التحضير لمباراته ضد الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، للحديث عن بعض الأمور الخاصة بالتحضير لموقعة العودة ضد بطل تونس.

ويتحدث كولر مع لاعبي الأهلي عن ضرورة نسيان نتيجة مباراة الذهاب ضد الترجي التونسي والتركيز على تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الإياب بالقاهرة، وتأكيد صعود الأهلي إلى الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

كما يتحدث كولر مع لاعبي الأهلي عن عدم الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب ضد الترجي والتركيز على تقديم مستويات قوية، خاصة أن المباراة تقام على أرضهم ووسط جمهورهم.

ويبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي بعد غد، الإثنين، الاستعداد لمباراة العودة أمام الترجي التونسي بالقاهرة، بعدما وصلت بعثة الفريق القاهرة صباح اليوم قادمة من تونس عقب انتهاء مباراة الذهاب، ومنح الجهاز الفني الفريق راحة 48 ساعة.

وفاز الأهلي على الترجي بثلاثية نظيفة أحرزها بيرسي تاو (هدفين) وكهربا فى اللقاء الذي جمعهما مساء أمس، الجمعة، باستاد رادس فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقطع الأهلي شوطاً كبيراً في طريق التأهل لنهائي دوري الأبطال قبل لقاء العودة المقرر له الجمعة المقبل باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.