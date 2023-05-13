شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الأهلى يهزم الاتحاد 67-58 فى ثالث مباريات نهائى دورى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي على فريق الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت في ثالث مباريات نهائي بطولة دوري السوبر للمحترفين.

أقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة، وقدم خلالها الفريق الأحمر عرضًا طيبا، وسيطر على مجريات اللعب طوال الفترات الأربعة، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 67-58.

وحقق فريق رجال سلة الأهلي الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 69-62، ثم خسر المباراة الثانية بنتيجة 80-62.