شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مدبولى ينال جائزة أفضل لاعب فى مباراة الزمالك والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال أحمد مدبولى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام الزمالك وأقيمت مساء اليوم السبت على استاد الإسماعيلية ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وحقق فريق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الزمالك، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم، السبت، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.

سجل هدفي الإسماعيلى، ياو أنور فى الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وسجل محمد أشرف روقا لاعب الزمالك الهدف الثانى للدراويش بالخطأ فى مرماه، وشهدت الدقيقة 38 سجل إبراهيما نداى هدف الزمالك الوحيد.

بهدذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 29 ويستمر فى المركز الـ 14، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 ويستمر فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى.