شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مدبولى ينال جائزة أفضل لاعب فى مباراة الزمالك والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نال أحمد مدبولى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام الزمالك وأقيمت مساء اليوم السبت على استاد الإسماعيلية ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
وحقق فريق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الزمالك، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم، السبت، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.
سجل هدفي الإسماعيلى، ياو أنور فى الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وسجل محمد أشرف روقا لاعب الزمالك الهدف الثانى للدراويش بالخطأ فى مرماه، وشهدت الدقيقة 38 سجل إبراهيما نداى هدف الزمالك الوحيد.
بهدذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 29 ويستمر فى المركز الـ 14، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 ويستمر فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى.
تشكيل الزمالك فى المباراة ضم كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حاتم سكر - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا"، خط الهجوم: مصطفى شلبي - سامسون أكينولا - إبراهيما نداي.
وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومصطفى الزناري ومحمد طارق وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ومحمد حسام "بيسو" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.
وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى: حراسة المرمى: محمد فوزى، الدفاع: محمد هاشم، باهر المحمدى، عصام صبحي، محمد دسوقي، الوسط: سيرجي أكا، عماد حمدى، محمد الشامي، أحمد مدبولى، ياو أنور، الهجوم: فراس الشواط.
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