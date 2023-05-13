شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو: الإسماعيلى أهدر الوقت أمامنا.. ومن لن يستطيع لعب 90 دقيقة لا وجود له معي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، أنه يُحيي لاعبي فريقه عقب مباراة الإسماعيلي اليوم في مسابقة الدوري الممتاز، موجهاً النقد إلى لاعبي الدراويش بسبب إضاعة الوقت في الشوط الثاني، موضحا أن الفريقين لم يلعبا 45 دقيقة في الشوط الثاني.

وقال المدير الفني، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا نريد أن نلعب كرة القدم، ولكن المنافس كان يريد إضاعة الوقت، ولاعبو الإسماعيلي أهدروا وقتا كثيرا وهذا يفسد متعة كرة القدم، مشددا على أن المنافس فاز بطريقته".

وأضاف أوسوريو: "بالنسبة لي أي لاعب لا يستطيع أن يشارك في الـ90 دقيقة لن يكون متواجد معي، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" كان قادرا على المشاركة خلال المباراة بأكملها".

وتابع أوسوريو: "قبل المباراة علمت أن اللاعب رقم 6 في الإسماعيلي سيرجي أكا هو أبرز لاعبي الفريق المنافس، وكنت أرغب في إيقافه، لذلك دفعت باللاعب حسام عبد المجيد في وسط الملعب للحد من خطورته".

وشدد المدير الفني للأبيض على أن فريق الزمالك خسر كرات كثيرة في وسط الملعب، ولا بد من زيادة التركيز في الفترة المقبلة وتلافي الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

وفيما يخص إصابة الونش قال "أوسوريو: "غدا ستتضح الرؤية بالنسبة لإصابة الونش وأتمنى أن تكون بسيطة".