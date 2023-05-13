شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي التونسي يفاوض معين الشعباني المدير الفني لفريق سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادى الترجى التونسى فى مفاوضات مع معين الشعباني، المدير الفنى لفريق سيراميكا، لتولى قيادة الفريق الفترة المقبلة خلفا لمواطنه نبيل معلول الذي استقال من تدريب المكشخة بعد الخسارة من الأهلي بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحاول معين الشعباني المدير الفنى لفريق سيراميكا اقناع مسئولى النادى بالرحيل وانهاء التعاقد معهم بالتراضى من أجل منحه الفرصة لتولي تدريب فريق الدم والذهب.

وأعلن نبيل معلول، المدير الفنى لفريق الترجى التونسى، استقالته بشكل رسمى من تدريب الفريق بعدما سقط بثلاثية نظيفة أمام الاهلى، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس، الجمعة، بملعب حمادي العقربي في رادس ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.