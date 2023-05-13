شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي التونسي يفاوض معين الشعباني المدير الفني لفريق سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادى الترجى التونسى فى مفاوضات مع معين الشعباني، المدير الفنى لفريق سيراميكا، لتولى قيادة الفريق الفترة المقبلة خلفا لمواطنه نبيل معلول الذي استقال من تدريب المكشخة بعد الخسارة من الأهلي بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويحاول معين الشعباني المدير الفنى لفريق سيراميكا اقناع مسئولى النادى بالرحيل وانهاء التعاقد معهم بالتراضى من أجل منحه الفرصة لتولي تدريب فريق الدم والذهب.
وأعلن نبيل معلول، المدير الفنى لفريق الترجى التونسى، استقالته بشكل رسمى من تدريب الفريق بعدما سقط بثلاثية نظيفة أمام الاهلى، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس، الجمعة، بملعب حمادي العقربي في رادس ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكتب معلول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أتفهم حزن وخيبة الترجيين بعد هذه الخسارة الصعبة، واعتذر لكل الجماهير عن عدم تمكننا من إدخال الفرحة ليلة أمس في قلوب جماهيرنا العريقة".
وأضاف معلول: "في الفترة الأخيرة لم تكن المهمة سهلة بالنسبة لي ولبقية الإطار الفني واللاعبين لعدة أسباب يطول شرحها في الظرف الحالي؛ لكنني حاولت بكل ما في وسعي إيجاد الحلول المناسبة وتجاوز الصعوبات وتحقيق أفضل ما يمكن من النتائج".
وتابع: "لبيت نداء الواجب عندما احتاجني فريقي في فترة صعبة في نهاية الموسم الفارط، الحمد لله، نجحنا في أشياء وأخفقنا في أشياء أخرى والإنسان يخطئ ويصيب".
واختتم نبيل معلول تصريحاته قائلا: "وتغليبا لمصلحة فريقي الترجي الرياضي التونسي، قررت الانسحاب وتقديم استقالتي لرئيس النادي، أدعو كل الجماهير الترجية إلى مواصلة الوقوف وراء اللاعبين ودعمهم في بقية المشوار في البطولة والكأس ورابطة الأبطال الأفريقية.. ترجي يا دولة".
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