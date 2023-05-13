شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل: ملحمة كبيرة اليوم بطلها جماهير الإسماعيلى وأتمنى الصبر للوصول لهدفنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، أن الفوز على الزمالك اليوم كان ملحمة كبيرة من الجميع وبطلها الجمهور، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

وقال حمزة الجمل، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "الحمد لله على الفوز والكل بذل مجهودا كبيرا، وهى ملحمة كبيرة كان بطلها جمهور الإسماعيلى الذي كان الداعم الأول وأعطى ثقة كبيرة للاعبين والجهاز الفنى".

وأضاف مدرب الإسماعيلى: "عملنا على الاهتمام بالناحية المعنوية والنفسية من أجل التحضير لهذه المباراة، والإسماعيلى كان ينقصه لاعبين مؤثرين جدا مثل عبد الرحمن مجدى ومحمد حسن وغيرهم".

وتابع حمزة الجمل: "الفوز اليوم كبير من كل الاتجاهات فوز معنوي كبير يدفعنا للأمام ويطمئنا على وضع الفريق فى جدولالدوري، كما أنه فوز كبير على فريق كبير مثل الزمالك، وأقول للجماهير الفريق يحتاج الصبر لكى نصل للهدف المطلوب والبقاء بالدوري".

واختتم مدرب الإسماعيلى تصريحاته قائلا: "إدارة الإسماعيلى تجري محاولات حثيثة لصرف مستحقات اللاعبين وتساند الفريق بكل ما أوتيت من قوة".

وحقق فريق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الزمالك، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم، السبت، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.

سجل هدفي الإسماعيلى، ياو أنور فى الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وسجل محمد أشرف روقا لاعب الزمالك الهدف الثانى للدراويش بالخطأ فى مرماه، وشهدت الدقيقة 38 سجل إبراهيما نداى هدف الزمالك الوحيد.

بهدذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 29 ويستمر فى المركز الـ 14، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 ويستمر فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى.