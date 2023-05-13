شكرا لقرائتكم خبر عن الونش مدافع الزمالك يجرى أشعة غدا لتحديد حجم إصابته فى "الركبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أشعة غدا الأحد لتحديد مدى حجم إصابته في الركبة، وذلك بمعرفة الجهاز الطبي للفريق الأبيض بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وتعرّض "الونش" لإصابة قوية في مباراة الزمالك والإسماعيلى، بعد تدخل عنيف من ياو أنور لاعب الدراويش، وعلى أثرها قرر أوسوريو، المدير الفني للفريق الأبيض، استبدال اللاعب والدفع بـسيد عبد الله "نيمار" بدلاً منه.

في سياق متصل حقق فريق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الزمالك، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم، السبت، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.

سجل هدفي الإسماعيلى، ياو أنور فى الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وسجل محمد أشرف روقا لاعب الزمالك الهدف الثانى للدراويش بالخطأ فى مرماه، وشهدت الدقيقة 38 سجل إبراهيما نداى هدف الزمالك الوحيد.

بهدذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 29 ويستمر فى المركز الـ 14، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 ويستمر فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى.