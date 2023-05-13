شكرا لقرائتكم خبر عن ربيعة جاهز لتدعيم الأهلى فى موقعة الإياب ضد الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح رامي ربيعة، لاعب الأهلي، جاهزا لتدعيم فريقه في مباراته ضد الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعافيه التام من الإصابة بجزع في الكتف.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن ربيعة تعافى تماما من الإصابة وينتظر انتظام فريقه في التدريبات الجماعية حتى يكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية، مشيرا إلى أن اللاعب شارك في آخر مران لفريقه قبل السفر إلى تونس، وأصبح جاهزا تماما من الناحية الطبية ولكن قرار مشاركته في مباراة الترجي أو دخول القائمة قرار الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

ويبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي بعد غد، الإثنين، الاستعداد لمباراة العودة أمام الترجي التونسي بالقاهرة، بعدما وصلت بعثة الفريق القاهرة صباح اليوم قادمة من تونس عقب انتهاء مباراة الذهاب، ومنح الجهاز الفني الفريق راحة 48 ساعة.

وفاز الأهلي على الترجي بثلاثية نظيفة أحرزها بيرسي تاو (هدفين) وكهربا فى اللقاء الذي جمعهما مساء أمس، الجمعة، باستاد رادس فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقطع الأهلي شوطاً كبيراً في طريق التأهل لنهائي دوري الأبطال قبل لقاء العودة المقرر له الجمعة المقبل باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.