شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم بطل نيجيريا فى البطولة الأفريقية لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره نافال النيجيري بنتيجة 3/0، فى إطار أول مواجهاته بالبطولة الأفريقية للأندية المقامة فى تونس.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع المرسى التونسى بعد غد الإثنين فى سلم مواجهاته بالبطولة.

ووصلت بعثة فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى تونس الأربعاء استعدادا لخوض منافسات البطولة الأفريقية بعد التتويج بكأس مصر والدورى مؤخرا.

كما يشارك أيضا فريق السيدات فى منافسات البطولة الأفريقية بعد التتويج بلقب كأس مصر بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3/1، فى إطار ثان مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل".

وشهد اللقاء الأول فوز الزمالك بنتيجة 3 /1 أمس الإثنين على نفس الصالة، ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.