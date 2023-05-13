شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة الرخصة D للمدربين لأول مرة فى مصر .. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الأحد فعاليات الرخصة التدريبية D لأول مرة في تاريخ الرخص التدريبية في مصر، وتقام فعالياتها بالإسكندرية في الفترة من 14 إلى 21 مايو الجاري.

تشمل الرخصة 64 ساعة تدريبية، بزيادة 4 ساعات عن الوقت الذى حدده الكاف "60 ساعة" في وقت سابق.

ومن المقرر أن تشمل الدورة التدريبية 60 مدربًا، يتم تقسيمهم على مجموعتين، بواقع 30 مدربا في الرخصة التدريبية D1 ومثلها في الرخصة التدريبية D2.

يفتتح الدورة عامر حسين عضو اتحاد الكرة المشرف العام على المسابقات، ويشرف على الدورة الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين.

خاطب اتحاد الكرة جميع المناطق والفروع ، ببدء تنظيم دورات الرخصة C للمدربين، بحيث يحضر من يرغب فى الحصول على الرخصة إلى مقر الفرع أو المنطقة، لمراجعة الأوراق والتأكيد على التقديم للحصول على الرخصة حين تحديد موعدها .

وافتتح الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤخرا دورة الرخصة التدريبية A بحضور أعضاء مجلس الإدارة بالكامل والدكتور جمال محمد علي مدير ادارة المدربين بالاتحاد.

وقال جمال علام فى كلمته الافتتاحية، إن اتحاد الكرة حريص على النهوض بالكرة المصرية وتطوير المدربين، لذا تم إطلاق دورة الرخصة A اليوم بعد توقف 7 سنوات، كما ستشهد الفترة المقبلة إطلاق دورات للرخصة c و B.