شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الإسماعيلى على الزمالك، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم، السبت، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.

سجل هدفي الإسماعيلى، ياو أنور فى الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وسجل محمد أشرف روقا لاعب الزمالك الهدف الثانى للدراويش بالخطأ فى مرماه، وشهدت الدقيقة 38 سجل إبراهيما نداى هدف الزمالك الوحيد.

بهدذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 29 ويستمر فى المركز الـ 14، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 ويستمر فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى.

أحداث الشوط الأول

بدأت المباراة بحماس وقوة لفريق الإسماعيلى، وفى الدقيقة 5 أهدر فراس شواط هدف للدراويش، بعدما سدد الكرة وارتطمت فى القائم، وظل الإسماعيلى فى حالة ضغط وسط تأمين دفاعى للفارس الأبيض.

مع الدقيقة 15 كاد الزمالك أن يباغت الدراويش بهدف التقدم، وفى الدقيقة 20 سجل ياو أنور لاعب الإسماعيلى هدف التقدم لفريقه فى شباك محمد صبحى، وعاد الحكم محمد عادل لتقنية الفار وأكد صحة الهدف بعد أن تم استدعاؤه بداعى وجود خطأ على الإسماعيلى ضد إبراهيما نداى أثناء عملية التحضير للهدف.

وفى الدقيقة 28 سدد أحمد مدبولى كرة صاروخية ارتطمت فى العارضة لتحرم الإسماعيلى من فرصة الهدف الثانى.

وفى الدقيقة 31 سدد إبراهيما نداى كرة بالقدم اليسرى جاءت فى شباك مرمى الإسماعيلى من الخارج، وفى الدقيقة 38 أهدى سامسون أكينولا كرة لإبراهيما نداى الذى سجل منها هدف التعادل.

وفى الدقيقة 40 تعرض محمد فوزى حارس الإسماعيلى للإصابة فى الركبة ليغادر الملعب منهمرًا فى البكاء، ويدخل أحمد عادل عبد المنعم بدلاً منه.

أحداث الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى حاول الزمالك الضغط من أجل تسجيل هدف التقدم، بعدها استعاد الإسماعيلى الاستحواذ، وفى الدقيقة 58 سجل أشرف روقا هدف بالخطأ فى مرماه ليتقدم الدراويش بالهدف الثانى.

فى الدقيقة 61 تعرض محمود الونش لإصابة فى الركبة، بعد تدخل قوى من لاعب الإسماعيلى ياو أنور، وغادر الونش الملعب ودخل سيد نيمار بدلاً منه، وخرج سامسون أكينولا ودخل سيف فاروق جعفر.

وظل ضغط الزمالك مستمرًا فى محاولة لإدراك التعادل، لكنها هجمات دون خطورة تذكر، فى الوقت الذى حاول الإسماعيلى الاعتماد على الهجمات المرتدة واستغلال اندفاع لاعبي الأبيض.

تشكيل الفريقين

تشكيل الزمالك فى المباراة ضم كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حاتم سكر - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا"، خط الهجوم: مصطفى شلبي - سامسون أكينولا - إبراهيما نداي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومصطفى الزناري ومحمد طارق وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ومحمد حسام "بيسو" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى: حراسة المرمى: محمد فوزى، الدفاع: محمد هاشم، باهر المحمدى، عصام صبحي، محمد دسوقي، الوسط: سيرجي أكا، عماد حمدى، محمد الشامي، أحمد مدبولى، ياو أنور، الهجوم: فراس الشواط.

وشهدت قائمة الإسماعيلى لمواجهة الزمالك استبعاد كل من: حسن صابر، أحمد محسن، حمدي النقاز، محمد صبحي، عمر الوحش، محمد عبد السميع، وصالح جمعة لأسباب فنية، بينما يغيب محمد حسن للإيقاف، وعبد الرحمن مجدى ومحمد كوكو للإصابة.