بهدف كوميدي.. الإسماعيلي يحقق فوزا مثيرا على الزمالك في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق الإسماعيلي فوزا هاما على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد الاسماعيلية مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

ودخل الزمالك اللقاء وفي رصيده 43 نقطة محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بينما يحل الإسماعيلي في المرتبة الرابعة عشر بـ26 نقطة.

تقدم الإسماعيلي بالهدف الأول عن طريق ياو في الدقيقة 19 بعدما استغل كرة مرتدة من محمد صبحي سددها في الشباك.

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ونجح إبراهيما نداي في إحراز هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 38 بعدما استلم تمريرة سامسون داخل منطقة جزاء الإسماعيلي وسدد على يسار محمد فوزي.

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وفي الدقيقة 57 من الشوط الثاني، تقدم الإسماعيلي بالهدف الثاني عن طريق لاعب الزمالك محمد أشرف روقا بالخطأ في مرماه بعدما وجه كرة عائدة من فراس شواط في شباك صبحي، لتنتهي المباراة بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف.

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وبهذه النتيجة، يتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 43 محتلا المركز الرابع، فيما يرتفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 29 محتلا المركز الـ 14.

وبدأ الزمالك مواجهة الإسماعيلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حاتم سكر - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

فيما بدأ الإسماعيلي مباراة الزمالك بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، عصام صبحي.

خط الوسط: سيرج أكا، عماد حمدي، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: محمد الشامي، ياو أنور، فراس شواط.