الشباب يسعى لإنعاش حظوظه أمام الاتفاق

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بمعنوياته المرتفعة عقب تأهل الفريق لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، يرغب الشباب في العودة بالنقاط الـ3 لتجديد آمال الفريق للمنافسة على لقب الدوري، ومزاحمة النصر على الوصافة على أقل تقدير.
تفوق شبابي على مستوى الاستفادة الفنية من العناصر الأجنبية بالفريق، ويتقدمهم قائد وسط ميدانه الأرجنتيني إيڤر بانيغا في صناعة اللعب وتغذية خط الهجوم.
في حين يسعى النواخذة وراء تعويض الخسارة الأخيرة أمام الخليج ومصالحة الجماهير الاتفاقية، خلال حصد النقاط الـ3 للابتعاد رسميا عن خطر الهبوط. وسيعمد المدرب الإسباني أنطونيو كازورلا إلى تأمين جوانب فريقه الدفاعية، وتكثيف خط وسطه للحد من قوة الشباب.
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