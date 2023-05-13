شكرا لقرائتكم خبر الشباب يسعى لإنعاش حظوظه أمام الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بأمل البقاء في دائرة المنافسة على لقب صدارة الدوري وتجديد الحظوظ، يحل فريق الشباب ثالث الترتيب بـ53 نقطة، مساء اليوم، ضيفا ثقيلا على فريق الاتفاق صاحب المركز التاسع بـ30 نقطة، والطامح إلى تحقيق الانتصار لضمان الابتعاد عن شبح الهبوط بدعم من جماهيره، في اللقاء الذي سيحتضنه استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في مواجهة مؤجلة من مباريات الجولة الـ26 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

بمعنوياته المرتفعة عقب تأهل الفريق لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، يرغب الشباب في العودة بالنقاط الـ3 لتجديد آمال الفريق للمنافسة على لقب الدوري، ومزاحمة النصر على الوصافة على أقل تقدير.

تفوق شبابي على مستوى الاستفادة الفنية من العناصر الأجنبية بالفريق، ويتقدمهم قائد وسط ميدانه الأرجنتيني إيڤر بانيغا في صناعة اللعب وتغذية خط الهجوم.

في حين يسعى النواخذة وراء تعويض الخسارة الأخيرة أمام الخليج ومصالحة الجماهير الاتفاقية، خلال حصد النقاط الـ3 للابتعاد رسميا عن خطر الهبوط. وسيعمد المدرب الإسباني أنطونيو كازورلا إلى تأمين جوانب فريقه الدفاعية، وتكثيف خط وسطه للحد من قوة الشباب.